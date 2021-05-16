В связи с выявленными нарушениями в Баку закрылась донерная

В связи с выявленными недостатками деятельность заведения была ограничена в соответствии с требованиями законодательства

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку в донерной "Yanar Dönər" по адресу пр. Азадлыг, 137, принадлежащей физическому лицу Рахманову Эйюбу Вахид оглу.

В ходе проверки было установлено, что в заведении не соблюдаются требования технической документации, температурный режим и условия хранения, не проводятся работы по дезинсекции и дератизации.

В то же время было установлено отсутствие справок о проведении медицинского осмотра работников.

В связи с выявленными недостатками деятельность заведения была ограничена в соответствии с требованиями законодательства. Разбирательство продолжается.