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В США зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян

В США зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян В штате Калифорния (США) зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян.
Здоровье
12 сентября 2022 г. 18:41
В США зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян

В штате Калифорния (США) зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян.

Как передает Report, медицинские власти штата обещают подробности после того, как состоится вскрытие. Как и в первом случае, неизвестно, умер ли пациент от самой обезьяньей оспы или ее наличие осложнило течение других болезней.

Первый случай зафиксирован в Техасе пару недель назад.

Всего в мире за время нынешней вспышки, по данным Американских центров профилактики и контроля за болезнями (CDC), умерло 18 человек, заразившихся обезьяньей оспой, из них 8 - в странах, где обезьянья оспа у людей никогда прежде не диагностировалась.

В Калифорнии самое большое число заразившихся обезьяньей оспой — свыше 4 тыс. человек. Всего в США таких 21,5 тыс.

Болезнь у инфицированных обычно не требует медицинского участия, риск тяжелого течения выше у детей младше восьми лет, беременных, у людей со сниженным иммунитетом и у тех, кто когда-либо болел экземой.

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