Здоровье
28 августа 2024 г. 1:22

Ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции

Ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции Шведские ученые из Лундского университета разработали раствор для инъекций, действующий как временный кардиостимулятор. Укол препарата может избавить человека от аритмии сердца в экстренной ситуации.
Ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции

Шведские ученые из Лундского университета разработали раствор для инъекций, действующий как временный кардиостимулятор. Укол препарата может избавить человека от аритмии сердца в экстренной ситуации.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Аритмия возникает при нарушении в электрических сигналах сердца, заставляя орган биться слишком быстро, медленно или нерегулярно. Для борьбы с проблемой применяют вживляемые кардиостимуляторы или лекарства. Однако в некоторых случаях эти методы могут быть недоступны.

Команда разработала состав на основе наночастиц, вводимых через шприц. Когда они контактируют с тканями организма, вокруг сердца образуется структура из длинной цепочки проводящих электричество молекул. Этот электрод интегрируется с живыми клетками и способен передавать напряжение от внешнего источника, которым может стать обычный мобильный телефон. Ток будет поступать через кабель, прикрепленный к коже в месте инъекции.

По словам ученых, такая система может работать до пяти дней, что позволит пациенту добраться до больницы и получить дальнейшее лечение. По прошествии этого срока полимерный электрод без вреда растворится в теле человека.

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Фарман Абиев

Автор новости

Report.az

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