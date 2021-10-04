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В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19 Ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять минут.
Здоровье
4 октября 2021 г. 06:54
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

Ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять минут.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте университета.

В публикации отмечается, что ПЦР-тест, который является "золотым стандартом" тестирования, занимает значительное количество времени и лабораторных мощностей.

"Теперь новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала", - говорится в сообщении.

На сайте университета подчеркивается, что в экспресс-тесте мазка используется наномеханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков коронавируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2.

Кроме этого, в Северо-Западном университете разрабатывают тест, который будет выявлять коронавирус при быстром выдохе, по аналогии с алкотестером.

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