Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получать за пять минут

По данным разработчика, устройство может использоваться в аэропортах

Ученые Сингапура представили портативное устройство, позволяющее получить результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти минут. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал во время видеоконференции главный технический директор компании-разработчика Cell ID Хандер Сим.

По его словам, "взятый мазок из носоглотки смешивается с небольшим количеством специального раствора, что гарантирует достаточный объем генетического материала для обнаружения вируса". "После все это помещается в небольшой отсек нового устройства, размеры которого сопоставимы с банковской картой", - отметил эксперт. Затем, продолжил он, новинка через USB-порт подключается к компьютеру, и через специальное приложение проводится исследование материала. "Положительный результат на наличие коронавируса может быть получен в течение пяти минут", - уточнил Сим.

Представитель компании подчеркнул, что устройство может использоваться в аэропортах, где практически повсеместно берутся анализы на коронавирусную инфекцию.