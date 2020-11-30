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Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получать за пять минут

Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получать за пять минут По данным разработчика, устройство может использоваться в аэропортах
Здоровье
30 ноября 2020 г. 11:03
Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получать за пять минут

Ученые Сингапура представили портативное устройство, позволяющее получить результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти минут. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал во время видеоконференции главный технический директор компании-разработчика Cell ID Хандер Сим.

По его словам, "взятый мазок из носоглотки смешивается с небольшим количеством специального раствора, что гарантирует достаточный объем генетического материала для обнаружения вируса". "После все это помещается в небольшой отсек нового устройства, размеры которого сопоставимы с банковской картой", - отметил эксперт. Затем, продолжил он, новинка через USB-порт подключается к компьютеру, и через специальное приложение проводится исследование материала. "Положительный результат на наличие коронавируса может быть получен в течение пяти минут", - уточнил Сим.

Представитель компании подчеркнул, что устройство может использоваться в аэропортах, где практически повсеместно берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

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