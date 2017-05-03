Директор: В прошлом году в морг было доставлено 71 "невостребованное" тело младенцев

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии министерства здравоохранения было доставлено 3 237 трупов.

Об этом Report сообщил директор объединения Адалет Гасанов.

По его словам, из их числа по причине болезни умерло 913 человек, а 2 227 человек умерли насильственной смертью: "У 93 погибших выяснить причину смерти не удалось. Причиной этому является либо разложение тела, либо же полное его сгорание. Поскольку когда труп разлагается, мы не можем определить причину смерти".

Среди насильственных смертей большинство составляют несчастные случаи, А. Гасанов заявил, что таких смертей 1 494: "Сюда относятся случаи утопления, дорожно-транспортные происшествия, возгорания и др. случаи".

Он также отметил, что среди трупов есть и "невостребованные": "Если не находят родственников у умершего, тогда мы связываемся с Исполнительной властью города Баку и забираем тела. В зависимости от причины смерти разнятся и сроки его хранения. Такие трупы мы храним максимум 10 дней. Среди трупов детей, как правило, новорожденные в больнице, или же мертворожденные. Многих из них не забирают родственники. Они также относятся к "невостребованным" трупам.

Директор объединения отметил, что количество трупов младенцев составило 14%: "К ним относятся только новорожденные. Среди новорожденных, мертворожденных и случаев выкидышей было 587 трупов, 71 из них, т.е. 14% были "невостребованными".

"После доставки трупов с признаками суицида, иногда выяснялись факты их убийства. Это один или два человека из числа поступивших. Обычно такие случаи опознаются как внезапная смерть, смерть по болезни или же смерть в результате несчастного случая. Однако после осмотра тела становится ясно, что произошел случай насильственной смерти", - добавил он.

"Сотрудники скорой помощи не могут назвать причину смерти", - заметил А. Гасанов и добавил, что они могут только сделать пометки относительно смерти: "Позже следователю предоставляется информация о его убийстве. Труп с места происшествия забирают только сотрудники экспертизы. Первоначальную причину смерти называют наши эксперты. Бывают такие случаи, когда эксперты предполагают одну причину смерти, а после исследования трупа выясняется обратное".

Директор Объединения также отметил, что разнятся сроки вскрытия трупов: "Есть трупы, вскрытие которых занимает 1-3, 4 часа. А есть и такие, вскрытие которых начинается сегодня и переносится на завтра. К примеру, мы не можем обнаружить пулю, находящуюся в трупе, мы приносим рентгеновский аппарат и делаем рентгеновское обследования с целью найти пулю. И после этого обследование трупа продолжается. Есть трупы исследование которых занимает сутки. Это случается очень редко. Такие случаи случаются 1-2 раза в год. А в общем для вскрытия трупа необходимо 1-2 часа".