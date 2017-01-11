Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане у 460 человек выявлены злокачественные заболевания крови. У 327 из них диагностирован острый лейкоз.

Как сообщает Report, об этом заявил главный гематолог министерства здравоохранения Азербайджана Чингиз Асадов.

По его словам, в прошлом году в Институт гематологии и трансфузиологии имени Б. Эйвазова обратились 12 628 граждан: "Количество первичных обращений составило 4 519 человек. Этот показатель в 2015 году составил 4 306 человек. В настоящее время в учреждении 27 523 больных состоят на диспансерном учете, в 2015 году это число составило 23 962 человек".

Он отметил, что в прошлом году до брака было обследовано 143 694 человек: "У 4 649 из них было выявлено носительство талассемии, 645 - сифилис и у 109 человек - СПИД. У 42 пар носительство талассемии было установлено у обоих лиц".