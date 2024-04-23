ВОЗ: Глобальная вспышка холеры требует дополнительных финансовых средств

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с этой болезнью.

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с этой болезнью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

Он обратил внимание на "эскалацию глобальной вспышки холеры". Речь идет о "кризисе общественного здравоохранения, требующем немедленного внимания", сказал Барбоза. По его словам, сложившуюся непростую ситуацию "значительно усугубляют" последствия изменения климата и острая нехватка финансирования "для эффективного реагирования". В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как "чрезвычайную ситуацию третьего уровня", который является в организации самым высоким.

Холера "процветает в условиях отсутствия надлежащих санитарных условий и чистой воды", нынешний климатический кризис с частыми засухами и наводнениями в странах Восточной и Центральной Африки "создает идеальные условия" для этой болезни, отметил Барбоза.

В марте в Эфиопии и Зимбабве было зарегистрировано соответственно 4 009 и 3 588 случаев заражения.

"Поскольку последствия изменения климата усиливаются, мы можем ожидать, что ситуация ухудшится, если мы не предпримем сейчас меры по усилению профилактики холеры", - пояснил представитель ВОЗ. Он напомнил, что с начала 2023 года по 31 марта 2024 года в 31 стране мира было зарегистрировано 824 479 случаев холеры и 5 900 летальных исходов. В течение марта в ВОЗ поступили сообщения о 25 424 новых случаях холеры.

Как подчеркнул Барбоза, способность организации бороться с нынешним кризисом "серьезно ограничена отсутствием финансирования".

С 2022 года ВОЗ выделила 16 млн долларов из своих резервных фондов для экстренного реагирования на холеру. Однако из-за большого числа кризисов в сфере здравоохранения в мире организация "больше не может продолжать поддерживать усилия по борьбе с холерой на том же уровне". Без срочного увеличения финансирования "поддержка со стороны ВОЗ прекратится, что поставит под угрозу жизнь большего числа людей в 23 странах, сообщающих в настоящее время о вспышках" болезни, указал Барбоза.