В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

Пожилой пациент из Амстердама, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, умер.

Пожилой пациент из Амстердама, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, умер.

Как передает Report , об этом сообщает газета Bild.

Уточняется, что мужчина болел 613 дней: с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом "омикрон" и лечился в Университетском медицинском центре европейского города. При этом известно, что он несколько раз проходил вакцинацию против инфекции до того, как заболел.

Вирус в теле пенсионера всего за три недели адаптировался к активному веществу лекарства от ковида и стал бороться с ним. По данным ученых, исследовавших этот случай, это самое продолжительное в мире заболевание коронавирусом.