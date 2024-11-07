В Говсане открылся новый Центр здоровья

В Баку состоялось открытие Говсанского центра здоровья, который начнет свою работу в ближайшие дни.

В Баку состоялось открытие Говсанского центра здоровья, который начнет свою работу в ближайшие дни.

Как сообщает Report, центр окажет поддержку деятельности городской поликлиники №23 и детской поликлиники №16, действующих в этом районе, а также будет предоставлять полное медицинское обслуживание с учетом потребностей растущего населения.

Сообщается, что медицинское учреждение, оснащенное современным оборудованием, сможет обслуживать более 60 000 человек. В Говсанском центре здоровья будут работать 270 сотрудников. В центре будут функционировать отделения первичной медицинской помощи, специализированной амбулаторной медицинской помощи, диагностических услуг, физиотерапии и медицинской реабилитации.

Центр расположен по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, жилой комплекс MİDA, улица Гялябя 7.