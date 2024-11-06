Госагентство может включить в пакет ОМС 31 новую офтальмологическую услугу

Государственное агентство по ОМС планирует включить в пакет обязательного медицинского страхования 31 офтальмологическую услугу.

Государственное агентство по ОМС может включить в пакет обязательного медицинского страхования 31 офтальмологическую услугу.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, об этом говорилось на общественных обсуждениях по обновлению пакета услуг по ОМС.

Руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Айнура Ахмедова отметила, что обсуждения проводятся с целью изучить ожидания и мнение врачей по обновленной части пакета услуг.

По словам главы департамента медицинских услуг и лекарственных средств Наргиз Агаевой, в обновленный пакет включена 21 новая услуга по диагностике и хирургическому лечению заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также предлагается добавить 31 новую офтальмологическую услугу.