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Госагентство может включить в пакет ОМС 31 новую офтальмологическую услугу

Госагентство может включить в пакет ОМС 31 новую офтальмологическую услугу Государственное агентство по ОМС планирует включить в пакет обязательного медицинского страхования 31 офтальмологическую услугу.
Здоровье
6 ноября 2024 г. 11:22
Госагентство может включить в пакет ОМС 31 новую офтальмологическую услугу

Государственное агентство по ОМС может включить в пакет обязательного медицинского страхования 31 офтальмологическую услугу.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, об этом говорилось на общественных обсуждениях по обновлению пакета услуг по ОМС.

Руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Айнура Ахмедова отметила, что обсуждения проводятся с целью изучить ожидания и мнение врачей по обновленной части пакета услуг.

По словам главы департамента медицинских услуг и лекарственных средств Наргиз Агаевой, в обновленный пакет включена 21 новая услуга по диагностике и хирургическому лечению заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также предлагается добавить 31 новую офтальмологическую услугу.

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Версия на азербайджанском языке Фото31 yeni oftalmoloji xidmətin icbari tibbi sığorta təminatına alınması təklif olunur

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