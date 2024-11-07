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В Баку врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка после укуса змеи

В Баку врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка после укуса змеи Врачи Клинического медицинского центра (КМЦ) спасти жизнь беременной женщины и ее будущего ребенка после укуса змеи.
Здоровье
7 ноября 2024 г. 13:13
В Баку врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка после укуса змеи

Врачи Клинического медицинского центра (КМЦ) спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка после укуса змеи.

Как сообщили Report в КМЦ, пациентка, жительница Агстафинского района, находилась на седьмом месяце беременности.

После укуса змеи она была экстренно госпитализирована в отделение неотложной медицинской помощи КМЦ. В течение недели врачи проводили тщательный мониторинг состояния матери и плода, осуществляя необходимое лечение в стационарных условиях.

6 ноября, учитывая медицинские показания и необходимость защиты матери и плода, было принято решение провести кесарево сечение. Мальчик весом 3 кг и ростом 51 см родился здоровым.

По информации медицинского центра, в настоящее время состояние матери и новорожденного оценивается как удовлетворительное.

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