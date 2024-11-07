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Центр: В одной из частных клиник в Баку проводились нелегальные операции

Центр: В одной из частных клиник в Баку проводились нелегальные операции 17:00
Здоровье
7 ноября 2024 г. 17:48
Центр: В одной из частных клиник в Баку проводились нелегальные операции

В одной из частных клиник в Баку выявлены лица, занимавшиеся незаконной хирургической деятельностью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр аналитической экспертизы.

Отмечается, что только за 2023 год на основании плановых и внеплановых проверок в различных учреждениях Центром было выписано 22 административных штрафа. За 10 месяцев текущего года во время таких проверок выявлено 15 нарушений правил, по которым приняты меры административного взыскания.

Центр также прокомментировал информацию СМИ о том, что в частной клинике Laser Beauty Clinic имели место незаконные хирургические операции. В частности, упоминалось врач клиники Нигяр Руфат не прошла сертификацию, а у другого врача - Натаван Амировой и вовсе нет квалификации для работы хирургом.

Центр Аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в рамках своих полномочий провел плановые и внеплановые проверки в Laser Beauty Clinic в соответствии с законом "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей". На основании фактов, выявленных во время проверки, был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на дальнейшее производство.

Установлено, что Нигяр Руфат не зарегистрирована в реестре медицинских работников Минздрава и не числится в списке персонала клиники, а Натаван Амирова осуществляла частную медицинскую практику без прохождения сертификации в текущем году. В отношении Laser Beauty Clinic принята мера административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda özəl klinikada həkimlərin qanunsuz cərrahiyyə ilə məşğul olduqları aşkarlanıb

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