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В Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья

В Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья 16:22
Здоровье
6 ноября 2024 г. 16:33
В Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья

В ближайшие дни в Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья (ЦСЗ).

Об этом Report сообщили в TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Медицинский центр включает 16 кабинетов. В настоящее время он оснащается медицинским оборудованием и лекарственными средствами, а также закреплением врачебных бригад.

В настоящее время аналогичные центры действуют уже в селе Агалы Зангиланского района, Джебраиле, Лачыне, Талыше, Физули, Гадруте, модульные больницы - в Агдаме, Шуше, Зангилане, больница в Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda Ailə Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq

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