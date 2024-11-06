В Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья

16:22

В ближайшие дни в Ходжалы начнет функционировать Центр семейного здоровья (ЦСЗ).

Об этом Report сообщили в TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Медицинский центр включает 16 кабинетов. В настоящее время он оснащается медицинским оборудованием и лекарственными средствами, а также закреплением врачебных бригад.

В настоящее время аналогичные центры действуют уже в селе Агалы Зангиланского района, Джебраиле, Лачыне, Талыше, Физули, Гадруте, модульные больницы - в Агдаме, Шуше, Зангилане, больница в Ханкенди.