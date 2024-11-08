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Ученые: Частый загар в солярии повышает риск развития меланомы

Ученые: Частый загар в солярии повышает риск развития меланомы Американские ученые из Брауновского университета пришли к выводу, что использование соляриев приводит к более частым случаям заболевания меланомой - наиболее летальным видом рака кожи.
Здоровье
8 ноября 2024 г. 07:45
Ученые: Частый загар в солярии повышает риск развития меланомы

Американские ученые из Брауновского университета пришли к выводу, что использование соляриев приводит к более частым случаям заболевания меланомой - наиболее летальным видом рака кожи.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Journal of Investigative Dermatology (JID).

Специалисты оценили геопространственную связь между случаями меланомы и наличием соляриев на уровне округов в регионе Новая Англия на северо-востоке США с 2014 по 2018 год.

Исследование выявило значительную связь между более широким доступом к соляриям и более высокими показателями меланомы в регионе Новая Англия в США.

Ученые обнаружили шесть кластеров высокого риска, семь кластеров низкого риска и один всплеск заболеваемости меланомой.

Скорректированная пространственная регрессия показала, что чем дольше жителям округов Новой Англии было добираться до студии искусственного загара, тем ниже был риск развития рака кожи.

С каждой потраченной минутой в дороге до солярия в пределах получасового путешествия шанс заболеть меланомой снижался на 1,92%.

По словам ученых, их открытие поможет скорректировать стратегии общественного здравоохранения и предупредить людей об угрозе их жизни, исходящей от студий искусственного загара.

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