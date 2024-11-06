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В Великобритании выявлены первые случаи локальной передачи нового штамма оспы обезьян

В Великобритании выявлены первые случаи локальной передачи нового штамма оспы обезьян Великобритания подтвердила два случая локальной передачи нового заразного штамма оспы обезьян Clade Ib, увеличив общее число подтвержденных случаев в стране до трех.
Здоровье
6 ноября 2024 г. 14:52
В Великобритании выявлены первые случаи локальной передачи нового штамма оспы обезьян

Великобритания подтвердила два случая локальной передачи нового заразного штамма оспы обезьян Clade Ib, увеличив общее число подтвержденных случаев в стране до трех.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, зараженные проживали в одном домохозяйстве с человеком, у которого тест оказался положительным вскоре после поездки в несколько африканских стран.

Два случая знаменуют собой первую известную домашнюю передачу нового варианта оспы обезьян в Европе. "Общий риск для населения Великобритании и более широкого региона остается низким, но локальная передача оспы обезьян Clade Ib должна стать стимулом для систем здравоохранения во всем регионе к усилению мер эпиднадзора и подготовке к быстрому отслеживанию контактов подозреваемых и подтвержденных случаев", - заявил доктор Ханс Анри Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европы.

Новый штамм оспы обезьян был впервые обнаружен в Европе в Швеции и Германии. Обе страны подтвердили наличие Clade Ib у лиц, недавно побывавших в Африке.

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