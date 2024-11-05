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В Гяндже ограничена деятельность предприятия по производству лимонада

В Гяндже ограничена деятельность предприятия по производству лимонада Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по производству лимонада в Гяндже.
Здоровье
5 ноября 2024 г. 12:07
В Гяндже ограничена деятельность предприятия по производству лимонада

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по производству лимонада в Гяндже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В ходе осмотра были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов в области пищевой безопасности.

Было установлено, что на предприятии нет складского помещения, отсутствуют сопроводительные документы на стеклянную тару, не установлена система вентиляции и обнаружены другие недостатки.

По факту в отношении предпринимателя составлен административный протокол, даны обязательные к исполнению предписания по устранению нарушений и приведению предприятия в соответствие с требованиями технических нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə limonad istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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