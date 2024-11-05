В Гяндже ограничена деятельность предприятия по производству лимонада

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по производству лимонада в Гяндже.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по производству лимонада в Гяндже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В ходе осмотра были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов в области пищевой безопасности.

Было установлено, что на предприятии нет складского помещения, отсутствуют сопроводительные документы на стеклянную тару, не установлена система вентиляции и обнаружены другие недостатки.

По факту в отношении предпринимателя составлен административный протокол, даны обязательные к исполнению предписания по устранению нарушений и приведению предприятия в соответствие с требованиями технических нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.