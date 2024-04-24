В Азербайджане создана координационная группа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи

В Азербайджане создана координационная группа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи.

В Азербайджане создана координационная группа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает Report, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями запустили новый совместный проект.

Для реализации проекта создана координационная группа, состоящая из специалистов обеих структур.

Целью проекта является предоставление населению доступной, качественной медицинской помощи.

Реализация проекта позволит гражданам получать бесперебойную медицинскую помощь даже в самых отдаленных местах.