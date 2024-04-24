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АПБА с начала года провело мониторинги и выявило недочеты на 17 рынках

АПБА с начала года провело мониторинги и выявило недочеты на 17 рынках Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с начала года провело проверки на 17 продовольственных рынках на территории страны.
Здоровье
24 апреля 2024 г. 12:38
АПБА с начала года провело мониторинги и выявило недочеты на 17 рынках

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с начала года провело проверки на 17 продовольственных рынках на территории страны.

Как сообщили Report в АПБА, по итогам мониторингов были выявлены нарушения технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

В этой связи было рекомендовано применение ряда ограничительных мер: приостановка деятельности четырех рынков, отстранение от работы части персонала восьми рынков, приостановка продажи на шести рынках и запрет на одном, а также запрет убоя птицы на одном рынке.

В АПБА также отметили, что в 2023 году мониторинги были проведены на 63 рынках, выявлено 400 недочетов. В связи с этим были приняты соответствующие меры.

Агентство заявляет, что в отношении предпринимателей, которые не соблюдают требования безопасности пищевых продуктов, будут приняты самые строгие меры.

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