Ограничен ввоз мелких рогатых животных из Грузии в Азербайджан

На ввоз мелких рогатых животных из Грузии в Азербайджан, а также на транзитные перевозки через территорию Азербайджана введены временные ограничения в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных.

На ввоз мелких рогатых животных из Грузии в Азербайджан, а также на транзитные перевозки через территорию Азербайджана введены временные ограничения в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство по продовольственной безопасности (AQTA).

В грузинском регионе Квемо-Картли зафиксирована вспышка чумы мелких рогатых животных, в связи с чем 13-29 марта AQTA провело эпизоотологический мониторинг в Агстафинском, Газахском, Товузском, Балакянском, Гахском, Загатальском, Самухском районах.

В ходе мониторинга в 195 индивидуальных и фермерских хозяйствах 65 населенных пунктов взято 845 диагностических образцов у мелких рогатых животных в возрасте 6-12 месяцев. По итогам проверок не обнаружено возбудителя заболевания или животных с подозрением на заболевание.