В прошлом году в Азербайджане 638 человек умерли от почечной недостаточности

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Сейчас в Азербайджане 3406 человек поставлены на учет с диагнозом почечная недостаточность".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени Мирмамеда Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, среди больных 1922 - мужчины, 1484 - женщины: "2022 человека приходится на долю регионов, 1384 – на долю Баку. Самому младшему среди больных 6 лет, старшему – 84 года".

Завотделением отметил, что в прошлом году в стране было обнаружено 1226 новых больных, которые проходят процедуру гемодиализа: "Из них 527 больные из Баку, 799 – из регионов. В прошлом году в стране зафиксировано 638 смертей от почечной недостаточности. Из них 392 случаев приходится на долю регионов, 246 – Баку".

Ф.Бабаев добавил, что до сих пор пересадку почек сделали 758 больным.