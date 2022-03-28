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В праздничные дни с подозрением на отравление в Клинический медцентр обратились 224 человека

В праздничные дни с подозрением на отравление в Клинический медцентр обратились 224 человека В праздничные дни в Клинический медицинский центр (КМЦ) в Баку с подозрением на отравление обратились 224 человека.
Здоровье
28 марта 2022 г. 11:47
В праздничные дни с подозрением на отравление в Клинический медцентр обратились 224 человека

В праздничные дни в Клинический медицинский центр (КМЦ) в Баку с подозрением на отравление обратились 224 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в КМЦ.

28 человек в тяжелом состоянии помещены в токсикологическое отделение КМЦ, после оказания первой медицинской помощи 196 человек были выписаны домой: "Из 28 госпитализированных 14 - женщины, 11 - мужчины, трое - дети. Из них девять человек отравились угарным газом, десять - лекарствами, четыре - уксусом, один - из-за аллергии, у четверых - пищевое отравление. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь одного из отравившихся (отравление угарным газом) не удалось".

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə şübhəsi ilə 224 nəfər müraciət edib

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