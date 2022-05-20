В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии.

Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны.

Как сообщается, девять новых случаев были выявлены в четверг. В общей сложности к настоящему моменту число заболевших на территории страны достигло 23 человек.

Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.