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В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии.
Здоровье
20 мая 2022 г. 17:27
В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны.

Как сообщается, девять новых случаев были выявлены в четверг. В общей сложности к настоящему моменту число заболевших на территории страны достигло 23 человек.

Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.

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Версия на английском языке Portugal reports over 20 monkeypox cases

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