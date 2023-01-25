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В Пхеньяне введен пятидневный карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ

В Пхеньяне введен пятидневный карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ Власти Северной Кореи ввели пятидневный карантин для жителей Пхеньяна из-за увеличения случаев заболевания ОРВИ.
Здоровье
25 января 2023 г. 09:49
В Пхеньяне введен пятидневный карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ

Власти Северной Кореи ввели пятидневный карантин для жителей Пхеньяна из-за увеличения случаев заболевания ОРВИ.

Как передает Report, об этом сообщаю местные СМИ.

Карантин действует начиная с сегодняшнего дня, 25 января, до конца недели. В уведомлении правительства КНДР говорится о распространении простуды, но коронавирус не упоминается. Жители города должны оставаться в своих домах и несколько раз в день проверять температуру.

О первых случаях заражения COVID-19 власти страны объявили в конце апреля 2022 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением в истории республики. Но в августе в Северной Корее отменили масочный режим.

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Версия на английском языке Pyongyang introduces five-day quarantine over rising cases of 'respiratory ilness'

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