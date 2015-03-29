В нерабочие дни в Баку были задержки при оказании скорой медицинской помощи

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В праздничные нерабочие дни (в течение 9 дней) на Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи за день поступало 2100-2150 вызовов, что на 10-12% превосходит среднюю статистику ежедневных вызовов".

Об этом Report заявил заместитель главврача станции Октай Шахмалыев.

По его словам, из-за многочисленности вызовов в нерабочие дни возникали некоторые задержки: "В праздничные дни поликлиники не работали, по этой причине количество обращений на станцию скорой помощи возросло. В основном обращения были связаны с воспалением верхних дыхательных путей, ДТП, бытовыми травмами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, вызовы поступали и от страдающих хроническими заболеваниями больных, которые обычно обращаются в поликлиники".

Как отметил О.Шахмалыев, ежедневно в вызовах бывают задействованы 135-140 бригад: "Если в течение часа к нам поступает столько же вызовов, мы успеваем посетить всех больных. Но если вызовов бывает больше, не обходится без задержек. В праздники и нерабочие дни за день поступает более 150-160 вызовов, что способствует задержке бригад врачей скорой помощи. Люди должны обращаться на станцию скорой медицинской помощи лишь при неожиданных ухудшениях состояния здоровья, при инсульте, инфаркте, кровотечениях, травмах, отравлениях. Очень жаль, что мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. К нам обращаются даже при головных болях, при малейшем повышении температуры и даже для того, чтобы сделать укол. Все это способствует задержке вызовов. Несмотря на проводимую пропаганду, люди редко обращаются в поликлиники".