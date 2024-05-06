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В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарства итальянского производителя

В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарства итальянского производителя В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарственного препарата "Аминоселект" итальянского производителя.
Здоровье
6 мая 2024 г. 16:28
В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарства итальянского производителя

В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарственного препарата "Аминоселект" итальянского производителя.

Как сообщает Report, решение принято на основе лабораторных анализов образцов продукции в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

"В результате лабораторных анализов в образцах растворов для инъекций "Аминоселект 500 мл" и "Аминоселект 250 мл" производства итальянской компании İndustriya Farmasyutika Qalenika Senese SR обнаружены темные частицы постороннего вещества (по нормативному документу производителя, в лекарственном растворе, предназначенном для внутривенного введения, не должно присутствовать механических примесей или частиц посторонних веществ). В связи с возможной опасностью для жизни и здоровья граждан было принято решение об отзыве из обращения серий 2300311; 2300312 "Аминоселект 500 мл" и 2301012, 2301013, 2300469, 2300470 "Аминоселект 250 мл", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Aminoselekt” dərman vasitəsinin bütün seriyaları geri çağırılıb

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