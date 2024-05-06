Министр здравоохранения призвал граждан установить мобильное приложение "Reseptim"

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан установить на свои мобильные телефоны приложение "Reseptim" для онлайн-доступа к электронным рецептам.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан установить на свои мобильные телефоны приложение "Reseptim" для онлайн-доступа к электронным рецептам.

Как сообщает Report, видеообращение главы ведомства опубликовано на официальном канале Минздрава в Youtube.

Министр отметил, что новое приложение обеспечивает единую платформу для фармацевтов, граждан и врача, выписавшего рецепта.

"Со временем электронные рецепты полностью заменят бумажные. Все выписанные рецепты будут сохраняться на мобильном телефоне медицинского работника и гражданина. Я призываю всех скачать приложение на свой телефон. Поскольку от этой системы выиграют все", - сказал Мусаев.