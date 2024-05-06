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Министр здравоохранения призвал граждан установить мобильное приложение "Reseptim"

Министр здравоохранения призвал граждан установить мобильное приложение "Reseptim" Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан установить на свои мобильные телефоны приложение "Reseptim" для онлайн-доступа к электронным рецептам.
Здоровье
6 мая 2024 г. 13:40
Министр здравоохранения призвал граждан установить мобильное приложение Reseptim

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал граждан установить на свои мобильные телефоны приложение "Reseptim" для онлайн-доступа к электронным рецептам.

Как сообщает Report, видеообращение главы ведомства опубликовано на официальном канале Минздрава в Youtube.

Министр отметил, что новое приложение обеспечивает единую платформу для фармацевтов, граждан и врача, выписавшего рецепта.

"Со временем электронные рецепты полностью заменят бумажные. Все выписанные рецепты будут сохраняться на мобильном телефоне медицинского работника и гражданина. Я призываю всех скачать приложение на свой телефон. Поскольку от этой системы выиграют все", - сказал Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri elektron reseptlə bağlı əhaliyə çağırış edib

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