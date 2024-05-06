ВОЗ: Около 75% пациентов при лечении COVID-19 получали ненужные антибиотики

Подавляющее большинство или около 75% пациентов с коронавирусом COVID-19 "на всякий случай" получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости

Подавляющее большинство или около 75% пациентов с коронавирусом COVID-19 "на всякий случай" получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", к такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после анализа мировых данных о пациентах, госпитализированных с COVID-19 в 2020–2023 годах.

Специалисты организации исследовали данные о 450 тыс. пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Информацию об их лечении врачи со всего света загружали на Глобальную платформу регистрации клинических данных по COVID-19.

Авторы доклада обнаружили, что бактериальную микрофлору диагностировали только у 8% людей, попавших в больницу с COVID-19. Однако многие врачи "на всякий случай" назначали пациентам ненужные в их случае антибиотики — в среднем препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%).

Частота назначения зависела от региона — скажем, от 33% случаев в Западно-Тихоокеанском регионе до 83% в Восточном Средиземноморье и Африке. Чаще всего — в 81% случаев — антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. При легком и умеренно тяжелом течении COVID-19 антибиотики чаще назначали в Африканском регионе (79% случаев).

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что назначение антибиотиков не улучшило клинический исход у пациентов с COVID-19. При этом их использование повысило вероятность распространения антибиотикорезистентности в мире.