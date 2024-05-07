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АПБА: В партии ввезенного из Украины мяса обнаружены опасные возбудители инфекции

АПБА: В партии ввезенного из Украины мяса обнаружены опасные возбудители инфекции В партии ввезенного из Украины в Азербайджан мяса, общим весом 20 тонн, обнаружены опасные возбудители инфекции.
Здоровье
7 мая 2024 г. 16:49
АПБА: В партии ввезенного из Украины мяса обнаружены опасные возбудители инфекции

В партии ввезенного из Украины в Азербайджан мяса, общим весом 20 тонн, обнаружены опасные возбудители инфекции.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Сотрудники агентства взяли пробы из партии мясной продукции (замороженной бескостной говядины) производства украинской компании Business Meat Product LLC, импортером которого в Азербайджан выступает ООО Polsan Anka. По итогам лабораторных анализов в образцах были обнаружены возбудители инфекции – "пастерелла мультоцида" (pasteurella multocida) и "пневмококк" (streptococcus pneumoniae).

"В связи с выявленными нарушениями приняты меры в соответствии с законодательством. В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей направлено обращение о необходимости приостановки экспорта", - говорится в сообщении.

В АПБА также подчеркнули, что подобные несоответствия стандартам и ранее были выявлены в продукции производства компании Business Meat Product LLC.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadan Azərbaycana gətirilən 20 ton ət məhsulu yararsız çıxıb

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