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Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за помощь странам в период пандемии COVID-19

Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за помощь странам в период пандемии COVID-19 Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную нуждающимся странам в период пандемии COVID-19.
Здоровье
7 мая 2024 г. 14:42
Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за помощь странам в период пандемии COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную нуждающимся странам в период пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом Клюге сказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Клюге напомнил, что многие страны в период пандемии коронавируса некоторые страны отказывались оказывать поддержку другим странам, которые столкнулись с дефицитом вакцин и медицинских принадлежностей.

"Хочу выразить искреннюю признательность странам Организации тюркских государств (ОТГ), в частности Турции и Азербайджану, которые с первого дня делились вакцинами, масками и прочим. Например, Турция оказала помощь 162 странам мира. Солидарность – это не просто слово для ОТГ. Так должны поступать сегодня все страны", - сказал Клюге.

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Версия на английском языке WHO official thanks Azerbaijan, Türkiye
Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi Azərbaycana təşəkkür edib

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