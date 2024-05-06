Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области ОМС

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством обязательного медицинского страхования Азербайджана и Государственным фондом медицинского страхования Узбекистана.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством обязательного медицинского страхования Азербайджана и Государственным фондом медицинского страхования Узбекистана.

Как сообщили Report в Агентстве, документ подписали председатель правления Агентства Заур Алиев и исполнительный директор Фонда Зохид Эрматов.

Было отмечено, что в рамках меморандума предусмотрена реализация совместных мер по совершенствованию системы ОМС.

"Внедрение ОМС в Узбекистане осуществляется поэтапно в нескольких регионах. А с 2025 года ОМС будет применяться на всей территории Узбекистана”, - отмечается в сообщении.