Японская Kobayashi Pharmaceutical из-за скандала с БАД понесла убытки в $24 млн

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical к настоящему времени понесла убытки в объеме 3,8 млрд иен (около 24 млн долларов) из-за скандала с пищевыми добавками с красным ферментированным рисом в составе.

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical к настоящему времени понесла убытки в объеме 3,8 млрд иен (около 24 млн долларов) из-за скандала с пищевыми добавками с красным ферментированным рисом в составе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете компании.

"Убытки связаны с отзывом продукции, а также с другими потерями, имеющими отношение к указанному случаю", - сказано в документе. В связи с этим Kobayashi Pharmaceutical также отозвала свой прогноз по прибыли на 2024 финансовый год.

Количество людей, госпитализированных после приема пищевых добавок фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с красным рисом кодзи (ферментированный рис), на данный момент составляет более 230. В общей сложности в медицинские учреждения обратились по меньшей мере 1 344 человека. Также известно о пяти летальных исходах среди людей, употреблявших указанные БАДы, всем им было от 70 до 90 лет.

В настоящее время реализация этих пищевых добавок полностью остановлена. Ряд японских компаний, которые используют в своих товарах красный рис кодзи, также объявили о начале отзыва продукции.