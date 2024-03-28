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В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы

В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы Еще два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии, доведя число летальных случаев до четырех.
Другие страны
28 марта 2024 г. 06:42
В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы

Еще два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии, доведя число летальных случаев до четырех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила японская фармацевтическая компания.

Отмечается, что с Kobayashi Pharmaceutical связались родственники умерших и сообщили им, что покойные принимали БАДы (биологически активные добавки - ред.). При этом подчеркивается, что в настоящее время специалисты компании проводят тщательное расследование на предмет прямой связи между употреблением пищевых добавок и причинами смерти.

Число госпитализаций среди людей, употреблявших добавки с красным рисом кодзи, к настоящему времени достигло 106. Kobayashi Pharmaceutical подозревает, что причиной заболеваний и смерти могли стать компоненты добавок, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали в выпускаемую продукцию. В настоящее время реализация этих пищевых добавок полностью остановлена.

Некоторые японские компании, которые используют в своих товарах красный рис кодзи, также объявили о начале отзыва продукции. К примеру, производитель алкогольных напитков Takara Shuzo отзовет около 100 тыс. бутылок игристого сакэ Premium Rose. Также сообщалось, что отзыву подлежит несколько наименований хлебобулочных изделий, соевого соуса, мисо-пасты и других продуктов.

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