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Стало известно, как COVID-19 может разрушать суставы и кожу

Стало известно, как COVID-19 может разрушать суставы и кожу Ученые из Калифорнийского университета в США и университета Лидса в Великобритании выделили новую разновидность постковидного синдрома, сопровождающуюся сыпью, артритом и мышечными болями.
Здоровье
11 мая 2024 г. 04:50
Стало известно, как COVID-19 может разрушать суставы и кожу

Ученые из Калифорнийского университета в США и университета Лидса в Великобритании выделили новую разновидность постковидного синдрома, сопровождающуюся сыпью, артритом и мышечными болями.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые обследовали 60 человек с признаками дерматомиозита, которые ранее переболели COVID-19. Это довольно редкое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, в процессе которого иммунная система повреждает клетки собственного организма, вызывая воспаление поперечнополосатой мускулатуры. Другими симптомами этой патологии выступают сыпь и артрит (воспалительное поражение суставов, сопровождающееся болью и ограничением подвижности).

В ходе дополнительных исследований выяснилось, что между дерматомиозитом и COVID-19 существует связь. Они предположили, что COVID-19 провоцирует в организме длительное низкоинтенсивное воспаление, приводящее к нежелательным иммунным реакциям. Об этом свидетельствовало повышение уровня интерлейкина-15 (информационной воспалительной молекулы) в крови участников.

Классическими признаками постковидного синдрома являются неврологические (в том числе когнитивные) расстройства, утомляемость, проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, выпадение волос, апатия, одышка и нарушения внимания. По мнению исследователей, поражения кожи и легких можно считать постковидным синдромом нового, более опасного типа. Ученые надеются, что это открытие послужит первым шагом в разработке эффективных методов лечения этой комплексной патологии.

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