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В мае в КМЦ с отравлением поступило 100 человек, пятеро умерли

В мае в КМЦ с отравлением поступило 100 человек, пятеро умерли В мае в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 100 человек с отравлением.
Здоровье
4 июня 2024 г. 10:45
В мае в КМЦ с отравлением поступило 100 человек, пятеро умерли

В мае в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 100 человек с отравлением.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 42 человека отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 9 - этанолом, 3 - угарным газом, 1 - грибами.

Также в отделение поступило 6 человек с аллергическими реакциями, 11 - после укуса змей, 4 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, пятеро отравившихся (3 мужчины, 2 женщины) скончались.

Смертельные случаи зарегистрированы в связи с отравлением лекарствами, уксусной кислотой, этанолом и укусом змеи.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə səbəbilə 100 nəfər gətirilib, 5-i ölüb

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