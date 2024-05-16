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Ученые нашли причину лекарственной устойчивости рака

Ученые нашли причину лекарственной устойчивости рака Ученые из Университета Фукуи (Япония) обнаружили, что особый белок Sfrp1, производимый кровеносными сосудами, связан с лекарственной устойчивостью рака.
Здоровье
16 мая 2024 г. 23:56
Ученые нашли причину лекарственной устойчивости рака

Ученые из Университета Фукуи (Япония) обнаружили, что особый белок Sfrp1, производимый кровеносными сосудами, связан с лекарственной устойчивостью рака.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале In Vitro Cellular & Developmental Biology (IVCDB).

Ученые объяснили, что лекарственно-устойчивые злокачественные опухоли часто содержат особую популяцию клеток, называемых раковыми стволовыми клетками (CSCS). Подобно нормальным стволовым клеткам, CSC-клетки могут самообновляться и дифференцироваться в различные типы клеток внутри опухоли, способствуя росту, метастазированию и невосприимчивости к терапии.

Ранее исследователи пришли к пониманию, что определенные популяции эндотелиальных клеток (клеток, выстилающих кровеносные сосуды) могут производить специфические ангиокринные факторы, которые регулируют пролиферацию и созревание стволовых (в том числе раковых) клеток.

Японские ученые сосредоточились на исследовании одного из таких факторов — белка Sfrp1. Для этого они пересадили опухолевые клетки карциномы легких мышам с нормальным и отсутствующим Sfrp1 и проследили, как будет прогрессировать рак.

Исследователи обнаружили, что при дефиците Sfrp1 раковые опухоли не могли поддерживать значительную популяцию CSC-клеток даже на поздних стадиях роста. У мышей с Sfrp1 опухолевый рост, напротив, ускорялся. При этом концентрация CSCS в них была выше. Ученые также выяснили, что без Sfrp1 стволовые раковые клетки реже трансформировались в другие типы и чаще впадали в «спящее» состояние.

По словам авторов исследования, их открытие может проложить новые пути к разработке инновационных методов лечения рака. Ученые предположили, что подавление Sfrp1 в организме людей может нивелировать лекарственную устойчивость некоторых видов этого заболевания.

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