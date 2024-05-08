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TƏBİB: В Загатале 32 человека с подозрением на отравление выписаны из больницы

TƏBİB: В Загатале 32 человека с подозрением на отравление выписаны из больницы Интересно, что в ночной новости было 40, а здесь 34 обращений
Здоровье
8 мая 2024 г. 14:40
TƏBİB: В Загатале 32 человека с подозрением на отравление выписаны из больницы

В Загатале 32 человека из доставленных в больницу с подозрением на отравление выписаны домой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что 7 мая с 17:40 в отделение неотложной помощи Загатальской районной центральной больницы поступили 34 человека (21 женщина, 13 мужчин) с подозрением на пищевое отравление.

"15 из них - дети. Обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, 32 человека уже выписаны. Состояние остальных оценивается как стабильное, их планируется выписать сегодня", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Zaqatalada zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya gətirilənlərdən 32-si evə buraxılıb

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