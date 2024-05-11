Япония уничтожит препараты от коронавируса на сумму почти в $2 млрд

Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен (1,93 млрд).

Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен (1,93 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также о таблетках Paxlovid от компании Pfizer.

Этих препаратов хватило бы для 5,6 млн человек. Большая часть лекарств остались неиспользованными и подлежат утилизации.

До этого фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.