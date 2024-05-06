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Ученые установили, что терапия светом может улучшить работу мозга на молекулярном уровне

Ученые установили, что терапия светом может улучшить работу мозга на молекулярном уровне Особый вид светотерапии может смягчить негативное воздействие хронического стресса на умственные функции.
Здоровье
6 мая 2024 г. 08:59
Ученые установили, что терапия светом может улучшить работу мозга на молекулярном уровне

Особый вид светотерапии может смягчить негативное воздействие хронического стресса на умственные функции.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders (JAD).

Фотобиомодуляция — неинвазивный метод терапии светом низкой интенсивности. Ранее она была адаптирована для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера. В новом исследовании на мышах был найден первый молекулярный механизм, объясняющий действие фотобиомодуляции. Животных подвергали хроническому стрессу, а затем облучали их тело и голову устройством с разными видами источников света. Это улучшило способность мышей проходить различные тесты.

Оказалось, что фотобиомодуляция может напрямую восстановить молекулярный путь SIRT1. Предыдущие работы связали нарушение его работы со старением и потерей нервных клеток. Фотобиомодуляция меняла работу кишечных бактерий, что и приводило к восстановлению SIRT1 и смягчению воспаления в головном мозге. До этого ось "кишечник-мозг", то есть воздействие кишечной микробиоты на мозг, было связано с развитием деменции и депрессии.

Работа доказала, что психические расстройства и ухудшение работы стресса при хроническом стрессе связаны с работой не только мозга, но и других тканей и органов. Ученые надеются, что новые методы лечения депрессии и других состояний будут учитывать все эти факторы. Фотобиомодуляция может стать дополнительным методом лечения в сочетании с фармакологической терапией в случаях тяжелых депрессивных расстройств.

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Версия на английском языке Scientists say light therapy can improve brain function at molecular level

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