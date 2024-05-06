В Азербайджане состоится эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 13-17 мая проведет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.
Об этом Report сообщили в АПБА.
Информация о территориях, подлежащих наблюдению в рамках мониторинга, будет включена в программу Epicollect5.
В мониторинге примут участие сотрудники и специалисты Агентства продовольственной безопасности, Института продовольственной безопасности и ряда других госорганов.
Взятые в ходе мониторинга пробы будут исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории института.
В период мониторинга также планируется проводить наблюдения по бешенству и чуме мелких рогатых животных в семейных и фермерских хозяйствах и брать диагностические пробы при обнаружении больных или павших животных.