В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов при гиподонтии

Объединенная группа специалистов Медицинского исследовательского института Китано (префектура Осака) и венчурной компании, принадлежащей Киотскому университету, осенью 2024 года планирует начать тестирование своего препарата, предназначенного для выращива

Объединенная группа специалистов Медицинского исследовательского института Китано (префектура Осака) и венчурной компании, принадлежащей Киотскому университету, осенью 2024 года планирует начать тестирование своего препарата, предназначенного для выращивания зубов у людей с гиподонтией.

Как передает Report , об этом объявил японский медицинский центр.

Ожидается, что клинические испытания препарата начнутся в сентябре. В перспективе японские специалисты рассчитывают начать практическое использование препарата через шесть лет.

Разработанное лекарство воздействует на зачатки зуба - образования из зубной ткани, которые находятся в ротовой полости. Эти зачатки могут формироваться в полноценные зубы, однако зачастую они прекращают развитие и со временем исчезают. Предполагается, что препарат подавляет действие белка, который останавливает процесс их развития, в результате чего сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.