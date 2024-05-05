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В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов при гиподонтии

В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов при гиподонтии Объединенная группа специалистов Медицинского исследовательского института Китано (префектура Осака) и венчурной компании, принадлежащей Киотскому университету, осенью 2024 года планирует начать тестирование своего препарата, предназначенного для выращива
Здоровье
5 мая 2024 г. 04:21
В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов при гиподонтии

Объединенная группа специалистов Медицинского исследовательского института Китано (префектура Осака) и венчурной компании, принадлежащей Киотскому университету, осенью 2024 года планирует начать тестирование своего препарата, предназначенного для выращивания зубов у людей с гиподонтией.

Как передает Report, об этом объявил японский медицинский центр.

Ожидается, что клинические испытания препарата начнутся в сентябре. В перспективе японские специалисты рассчитывают начать практическое использование препарата через шесть лет.

Разработанное лекарство воздействует на зачатки зуба - образования из зубной ткани, которые находятся в ротовой полости. Эти зачатки могут формироваться в полноценные зубы, однако зачастую они прекращают развитие и со временем исчезают. Предполагается, что препарат подавляет действие белка, который останавливает процесс их развития, в результате чего сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.

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