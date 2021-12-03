В мире от COVID-19 скончались 5,23 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 264 231 311.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 264 231 311.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 234 732 человека.

В списке стран, где число случаев заражения составляет свыше 20 млн, лидируют США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах выявлено 48 832 268 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 785 910.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где показатель соответственно составил 34 615 757 и 470 115.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 118 782 заболевших, из них умерли 615 179 человек.