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В мире обнаружили новый штамм коронавируса

В мире обнаружили новый штамм коронавируса Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции.
Здоровье
4 января 2022 г. 03:36
В мире обнаружили новый штамм коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия австрийской газеты Heute.

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций", пишет издание.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

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