О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 249 339.
Здоровье
28 января 2022 г. 10:39
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 249 339.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 637 611 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где выявлено 73 427 335 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 878 421.

Далее идет Индия с показателями 40 622 709 и 492 327.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 789 795 человек, из них скончались 625 390.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 366 milyonu ötüb

Самое важное

Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
Госкомитет будет контролировать процесс пожертвований религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать процесс пожертвований религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
27 января 2022 г. 22:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi