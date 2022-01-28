Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 249 339.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 249 339.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 637 611 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где выявлено 73 427 335 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 878 421.

Далее идет Индия с показателями 40 622 709 и 492 327.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 789 795 человек, из них скончались 625 390.