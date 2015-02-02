В Либерии начинаются испытания вакцин от Эболы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Первое крупномасштабное тестирование вакцин от лихорадки Эбола начинается с понедельника в Либерии. Вакцины были доставлены в страну в условиях строгой секретности.

Как информирует Report со ссылкой на BBC, как ожидается, в испытаниях вакцин производства компаний GSK и Merck примут участие около 30 тыс. добровольцев.

В прошлом году от крупнейшей в истории вспышки лихорадки Эбола скончалось около 9 тыс. человек. Большинство умерших проживали в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Между тем, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что эпидемия Эболы близится к завершению.