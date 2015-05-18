В клинике Азербайджанского медицинского университета планируется проведение операций по пересадке костного мозга

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "В сентябре-октябре текущего года в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) планируется проведение операций по пересадке костного мозга. Об этом Report сообщил директор клиники профессор Сурхай Мусаев.

Он отметил, что с декабря прошлого года в клинике открыто гематологическое отделение: "В стране до сих пор функционировало очень мало таких отделений. К сожалению, в Азербайджане наблюдается рост заболеваний крови. К таким заболеваниям относятся лейкозы, талассемия, патологии костного мозга. Число серьезных заболеваний растет, однако существуют определенные проблемы в оказании профессиональной медицинской помощи. Для устранения этих проблем мы обратились в ректорат и в клинике было создано гематологическое отделение. В настоящее время в отделении нет ни одной свободной койки. В течение дня десяткам больным оказывается медицинская помощь в стационарном и амбулаторном порядке. Наша цель - осуществление операций по пересадке костного мозга".

Директор клиники сообщил, что азербайджанские специалисты прошли практику в клиниках и университетах Турции: "Мы также пригласили в Азербайджан специалистов ряда университетов. Надеюсь, что осенью мы сможем проводить подобные операции. В настоящее время осталось решить технические вопросы. Так, в клинике необходимо поставить гемофильтры и создать асептические условия".

С.Мусаев подчеркнул, что необходимые приборы для проведения операций уже приобретены: "Оборудование в основном привезено из Америки, Германии, Бельгии и Японии. Первую операцию по пересадке костного мозга планируем провести вместе с турецкими специалистами. Для начала будут проводиться 2-3 операции в неделю".

"Существуют две причины летального исхода или других осложнений после пересадки костного мозга. Во-первых, организм не принимает пересаженный костный мозг, а во-вторых - инфицирование. Иммунитет у таких больных практически падает до нулю. То есть, организм становится абсолютно незащищенным, стерильным. Здесь обычное чиханье человека с насморком может привести к тяжелым инфекциям оперированного больного. В итоге мы можем потерять этого больного", - добавил директор клиники.

Он также затронул вопрос создания в Азербайджане генетической лаборатории. По словам директора, эта лаборатория также связана с гематологией: "Для пересадки костного мозга требуется генетическая совместимость. Для открытия еще большей генетической лаборатории ректор АМУ Ахлиман Амирасланов обратился в Фонд развития науки при президенте. Мы хотим участвовать в конкурсе фонда по получению гранта, так как для создания нормальной генетической лаборатории требуются большие расходы. В ближайшем будущем станет возможным создание лаборатории при медицинском университете".