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В Китае число умерших от COVID за месяц составило почти 60 тыс.

В Китае число умерших от COVID за месяц составило почти 60 тыс. В Китае число умерших от коронавируса за месяц составило почти 60 тыс. человек. Это стало первым значительным числом погибших, обнародованным властями с тех пор, как Пекин ослабил антикоронавирусные ограничения в начале декабря, сообщает Report со ссылкой
Здоровье
14 января 2023 г. 17:12
В Китае число умерших от COVID за месяц составило почти 60 тыс.

В Китае число умерших от коронавируса за месяц составило почти 60 тыс. человек. Это стало первым значительным числом погибших, обнародованным властями с тех пор, как Пекин ослабил антикоронавирусные ограничения в начале декабря, сообщает Report со ссылкой на AFP.

В декабре до сегодняшнего объявления официально было зарегистрировано всего несколько десятков смертей, несмотря на свидетельства того, что больницы и крематории в Китае переполнены, отмечает агентство.

Сегодня, 14 января, представитель Национальной комиссии здравоохранения заявил, что в Китае было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с коронавирусом, в период с 8 декабря 2022 года по 12 января.

Эта цифра относится только к смертям, зарегистрированным в медицинских учреждениях. Данные включают 5 503 случая смерти, вызванных дыхательной недостаточностью непосредственно из-за вируса, и 54 435 случаев смерти, вызванных сопутствующими заболеваниями в сочетании с коронавирусом.

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Версия на английском языке China reports almost 60,000 COVID-related deaths in 1 month

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