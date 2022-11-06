В Гяндже освобождены от должностей главврачи еще двух медучреждений

Главные врачи Центра семейного здоровья имени Узеира Гаджибейли города Гянджи и Кардиологической больницы при Гянджинской городской объединенной больницы освобождены от занимаемых должностей.
Как передает западное бюро
Главврач Кардиологической больницы при Гянджинской городской объединенной больницы Фахраддин Намаз оглу Намазов освобожден с занимаемой должности по аналогичной причине.
Ранее сообщалось, что главный врач Гянджинской больницы скорой медицинской помощи имени Зульфугара Мамедова Гафар Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.