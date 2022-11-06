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В Гяндже освобождены от должностей главврачи еще двух медучреждений

В Гяндже освобождены от должностей главврачи еще двух медучреждений Главные врачи Центра семейного здоровья имени Узеира Гаджибейли города Гянджи и Кардиологической больницы при Гянджинской городской объединенной больницы освобождены от занимаемых должностей.
Здоровье
6 ноября 2022 г. 23:43
В Гяндже освобождены от должностей главврачи еще двух медучреждений

Главные врачи Центра семейного здоровья имени Узеира Гаджибейли города Гянджи и Кардиологической больницы при Гянджинской городской объединенной больницы освобождены от занимаемых должностей.

Как передает западное бюро Report, главный врач Центра семейного здоровья имени Узеира Гаджибейли Гюльхар Кямран гызы Аскерова освобождена от занимаемой должности в связи в связи с достижением предельного возраста.

Главврач Кардиологической больницы при Гянджинской городской объединенной больницы Фахраддин Намаз оглу Намазов освобожден с занимаемой должности по аналогичной причине.

Ранее сообщалось, что главный врач Гянджинской больницы скорой медицинской помощи имени Зульфугара Мамедова Гафар Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.

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