В Грузии 5-летний азербайджанец заразился "свиным гриппом"

Тбилиси. 17 января. REPORT.AZ/ Четыре случая заражения "свиным гриппом" были зарегистрированы в районе компактного проживания азербайджанцев в Грузии - Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, двое из зараженных - азербайджанцы.

Это 39-летняя женщина и 5-летний ребенок. Врачи оценивают состояние женщины как средне-тяжелое, а состояние ребенка как тяжелое.

Напомним, что в Грузии 17 человек умерли в результате заражения вирусом A (H1N1, "свиной грипп").