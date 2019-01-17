В Грузии 5-летний азербайджанец заразился "свиным гриппом"

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Тбилиси. 17 января. REPORT.AZ/ Четыре случая заражения "свиным гриппом" были зарегистрированы в районе компактного проживания азербайджанцев в Грузии - Марнеули.
Как сообщает грузинское бюро Report, двое из зараженных - азербайджанцы.
Это 39-летняя женщина и 5-летний ребенок. Врачи оценивают состояние женщины как средне-тяжелое, а состояние ребенка как тяжелое.
Напомним, что в Грузии 17 человек умерли в результате заражения вирусом A (H1N1, "свиной грипп").
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