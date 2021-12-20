В ЕС одобрили вакцину от COVID-19 компании Novovax

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax.

Как передает Report со ссылкой на сообщение EMA, эффективность препарата составляет около 90%, по крайней мере в отношении штаммов "альфа" и "бета", которые были самыми распространенными на момент проведения исследований.

Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет.

Самыми распространенными побочными эффектами препарата являются боль на месте инъекции, усталость, боль в мышцах и суставах, головная боль и тошнота. Симптомы проявляются в слабой или умеренной форме и проходят через несколько дней после вакцинации. Последним шагом, открывающим возможность использования вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Европейской комиссией.

В ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.